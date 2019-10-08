Дмитрий Баринов: Стараюсь поддерживать игроков «Спартака» - Советский спорт
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08 октября 2019 13:45ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Баринов: Стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

На данный момент команда занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к текущему положению «Спартака».

«Я стараюсь поддерживать ребят. С Джикией вчера разговаривал. У нас с ним хорошие отношения. Я подбадривал его, сказал, что все наладится и будет хорошо», – сказал полузащитник.

В конце сентября «Спартак» уволил Олега Кононова с должности главного тренера. По слухам, следующим наставником команды станет немецкий специалист Доменико Тедеско.

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