Дмитрий Баринов: Стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем отношении к текущему положению «Спартака».
«Я стараюсь поддерживать ребят. С Джикией вчера разговаривал. У нас с ним хорошие отношения. Я подбадривал его, сказал, что все наладится и будет хорошо», – сказал полузащитник.
В конце сентября «Спартак» уволил Олега Кононова с должности главного тренера. По слухам, следующим наставником команды станет немецкий специалист Доменико Тедеско.
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