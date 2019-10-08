Кирьяков – о назначении Лучску тренером «Динамо»: Вот он что он сможет сделать?

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков не поддерживает идею с назначением Мирчи Луческу главным тренером московского «Динамо».
«Давайте не заниматься клоунадой. Человеку, который в последнее время работает не очень удачно, уже 74 года. На мой взгляд, это, скорее, «утка». Но если со стороны руководства «Динамо» были какие-то действия в этом направлении, то это вызывает еще больше недоумения. Чего ждать от возрастного тренера? Вот он приедет и что сможет сделать? Непонятно», – цитирует Кирьякова Sportbox.ru.
Сегодня, 8 октября «Динамо» на временной основе возглавил наставник молодежной команды Кирилл Новиков, при котором бело-голубые занимают 1-е место в таблице.
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