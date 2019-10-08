Бэйл изъявил желание покинуть «Реал» - Советский спорт
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08 октября 2019 15:14ФутболГичунцев Артур

Бэйл изъявил желание покинуть «Реал»

Об этом сообщил журналист BBC Гильем Балаге.

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера Зинедина Зидана.

По информации источника, последней каплей игрока стало решение специалиста не включать его в заявку «сливочных» на матч против «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

После этого Бэйл связался с руководством и попросил продать его в зимнее трансферное окно. Примечательно, что Зидан пытался избавиться от игрока минувшим летом, но тот был непреклонен и остался в клубе.

В текущем сезоне 29-летний валлиец отыграл 7 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

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