Бэйл изъявил желание покинуть «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера Зинедина Зидана.
По информации источника, последней каплей игрока стало решение специалиста не включать его в заявку «сливочных» на матч против «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
После этого Бэйл связался с руководством и попросил продать его в зимнее трансферное окно. Примечательно, что Зидан пытался избавиться от игрока минувшим летом, но тот был непреклонен и остался в клубе.
В текущем сезоне 29-летний валлиец отыграл 7 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
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