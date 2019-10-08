«Спартак» не сумел договориться с Тедеско

Бывший наставник «Шальке 04» Доменико Тедеско вел переговоры с московским «Спартаком», но не смог договориться о работе в российском клубе. Подробности случившегося не уточняются.
Согласно источнику, сегодня, 8 октября 34-летний специалист вернется в Германию. При этом у него нет никакой договоренности с красно-белыми, хотя его назначение в «Спартаке» все еще возможно.
В конце сентября «Спартак» уволил Олега Кононова. На данный момент команда занимает 12-е место в таблице РПЛ.
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