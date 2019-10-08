Александр Григорян: В «Тамбове» Гогуа выглядел солидно и убедительно Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не знает, почему защитник Седрик Гогуа не блистает в ЦСКА.

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Ивуариец перешел в армейский клуб из «Тамбова» в августе 2019 года.

– Появление Алексея Грицаенко сполна восполнило уход Гогуа в ЦСКА?

– Однозначно, особенно, что касается оборонительных действий. Я вижу у Алексея огромный неиспользованный потенциал, который ему только предстоит раскрыть до конца. Да, у Седрика есть незаурядные способности в атакующих действиях при стандартных положениях. Мы долгое время работали над этим компонентом, наигрывали различные комбинации, освобождая ему зоны, в которые он врывался, и никто не мог с ним справиться. Однако Грицаенко тоже обладает хорошими навыками при игре в атаке. И свое слово он еще обязательно скажет.

– Сейчас у Гогуа в ЦСКА не самая лучшая пресса. Вас не удивляет это?

– У нас этот футболист выглядел солидно и убедительно. А как он выглядит сейчас в ЦСКА – это проблема ЦСКА, – сказал Григорян в интервью официальному сайту «Тамбова».