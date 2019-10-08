Михайлович получил разрешение на работу после курса химиотерапии - Советский спорт
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08 октября 2019 18:22ФутболГичунцев Артур

Михайлович получил разрешение на работу после курса химиотерапии

Сербский специалист страдал от лейкемии.

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выписан из больницы. Он прошел второй курс химиотерапии, о чем сообщает Corriere di Bologna.

В минувшем воскресенье наставник присутствовал на тренерской скамье в матче 7-го тура серии А против «Лацио» (2:2), после чего отправился на медицинские тесты. По итогам обследования стало ясно, что тренеру можно вернуться к работе в полной мере. Сейчас Михайлович находится в Риме, где проведет недельный отпуск с семьей.

Михайлович возглавил «Болонью» в конце января 2019 года. Летом наставник продлил контракт до 30 июня 2022 года.

На данный момент его команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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