Жирков – лучший игрок «Зенита» в сентябре

Полузащитник сборной России Юрий Жирков признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам сентябрьских матчей.
В прошлом месяце 36-летний хавбек отыграл 4 матча, забил 1 гол (в ворота «Спартака») и отдал 1 голевой пас (в матче с «Ахматом»).
Отметим, что его мяч стал победным в противостоянии с московским клубом. Их встреча прошла 1 сентября в 8-м туре РПЛ.
Добавим, что Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Он помог команде выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок страны.
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