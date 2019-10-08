Манчини выступил против зеленой формы сборной Италии Специалисту не понравились нововведения.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини раскритиковал новую игровую форму зеленого цвета.

– Верните мне привычный синий цвет, а если этого нельзя принципиально, то хотя бы белый, – приводит слова Манчини AD.

Ранее Федерация футбола Италии сообщила, что зеленый цвет символизирует смену поколений в сборной страны.