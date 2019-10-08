Источник: Пиоли станет главным тренером «Милана» - Советский спорт
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08 октября 2019 20:06ФутболКоноплев Александр

Источник: Пиоли станет главным тренером «Милана»

Спаллетти продолжит отдыхать от футбола.

«Милан» достиг договоренности с 53-летним Стефано Пиоли, утверждает итальянский журналист Николо Скира.

Контракт будет подписан до лета 2020 года. Специалист будет зарабатывать в клубе миллион евро в год. Соглашение может быть продлено. Тогда зарплата Пиоли вырастет до 1,5 млн.

Будучи футболистом, Пиоли становился чемпионом Италии и побеждал в Кубке европейских чемпионов.

Будучи тренером, он работал в «Лацио», «Интере» и «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что клуб подпишет контракт с Лучано Спалетти, но экс-наставник «Зенита» всячески отрицал эти слухи.

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