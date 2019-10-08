СМИ: «Барселона» из-за долгов продаст Ракитича и Коутинью Всего сине-гранатовые должны более 260 миллионов евро.

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«Барселоне» нужно заплатить 124 миллиона евро до 1 июля 2020 года, чтобы не попасть под санкции, сообщает ESPN. Вероятнее всего каталонцы до этой даты продадут полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

На бразильца претендует «Бавария», за которую он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету два мяча и три передачи в восьми играх за мюнхенцев во всех турнирах.

Ракитичем минувшим летом интересовались «Ювентус» и «Интер». В нынешнем сезоне хорват провел шесть матчей за «Барселону», в которых не отметился результативными действиями.