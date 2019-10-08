«Милан» объявил об увольнении Джампаоло Теперь официально.

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Марко Джампаоло оставил пост главного тренера «Милана».

«Клуб благодарит Марко за проделанную работу и желает ему профессиональных успехов», – написано на сайте итальянского клуба.

Специалист возглавил «россонери» 19 июня 2019 года, подписав контракт по схеме «2+1». За четыре неполных месяца «Милан» провел при нем семь официальных матчей, в которых одержал три победы при четырех поражениях.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Милана» станет Стефано Пиоли.