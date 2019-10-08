«Я не избранный и не особенный». В Мальме появилась статуя Ибрагимовича 38-летний Ибрагимович – обладатель 31 трофея.

В Мальме открыли статую легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Сам футболист поучаствовал в торжественном мероприятии.

– Любой, кто чувствует, что ему нужна поддержка или энергия: просто посмотрите на эту статую. Это доказательство, что любой может добиться успеха, если верит в себя. Я не лучше всех, я не избранный, я не особенный, на моем месте может быть любой. Я просто боролся и верил в себя, – приводит слова Ибрагимовича Expressen.