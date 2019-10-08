Россиянки уступили финалисткам последнего ЧМ

В составе победительниц забивали игроки лондонского «Арсенала» – полузащитница Даниэль ван де Донк (12-я минута) и нападающая Вивианн Мидема (60).
На 26-й минуте капитан «оранжевых» Шерида Спице не реализовала пенальти.
Голландки одержали четыре победы в четырех матчах с общим счетом 16:2. Напомним, что на минувшем чемпионате мира Голландия дошла до финала, где уступила США.
У России первое поражение и первые пропущенные мячи в трех играх квалификации.
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