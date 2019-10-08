Ибрагимович – о своей статуе: Мир с двумя Златанами стал лучше Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своей излюбленной манере прокомментировал установку своей статуи в родном городе Мальме.

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Футболист известен высказываниями о собственном величии.

Кто-то получает трофеи, а кто-то – трофеи и статую. Мир с двумя Златанами стал лучше и опаснее. Один останется оригиналом, а второй будет жить вечно.

Мог бы я вернуться в серию А? Сто процентов. Я бы играл лучше, чем футболисты, которые сейчас там выступают. Мой контракт истекает в декабре, и я не знаю, что будет дальше, – приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Ранее швед выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».