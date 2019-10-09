Александр Кержаков: В интернате были вши, я спал в свитере – на всю жизнь остались язвы и гнойники Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал о начале своего футбольного пути.

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– В 11 лет мы услышали по радио, что, объявляется набор в школу «Зенит». И мама меня привезла. Я сыграл, и меня попросили приехать еще. Потом сказал, что мы не можем еще приезжать – это дорого, и мне нужно ходить в школу. И через некоторое время меня устроили жить в школу-интернат, где дети проводили время с понедельника по пятницу.

Я хотел быть футболистом и понимал, что для того, чтобы им стать, нужно ехать в «Зенит». В интернате было дешевое проживание, много детей из неблагополучных семей. Было тяжело. После лета я сказал родителям: «Все, больше не могу». В интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате, окна не заклеивали. Я спал в свитере. У меня на всю жизнь остались язвы и гнойники, – сказал Кержаков в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому.