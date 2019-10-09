Фернандо Санс: Ла лиге очень интересен российский рынок Экс-защитник «Реала» Фернандо Санс оценил выступления Дениса Черышева в испанском чемпионате.

Россиянин успел поиграть за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На его счету 19 мячей в 157 матчах за испанские клубы во всех турнирах.

– Черышев неплохо себя проявляет, но сейчас не самый простой период в «Валенсии». В команде не так давно поменялся тренер, так что посмотрим, как будет складываться карьера Дениса. Как директор амбассадоров ла лиги, могу сказать, что нам очень интересен российский рынок. Надеюсь, в ближайшем будущем в чемпионате Испании будет играть не один футболист из Росиии, а гораздо больше, – приводят слова Санса «Известия».