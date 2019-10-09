Властимил Петржела: Комличенко нужно переходить в более сильный клуб Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форвард «Млада-Болеслав» Николаю Комличенко прибавил по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что россиянин стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Чехии и возглавляет список бомбардиров нынешнего.

– В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо. В нынешнем он выглядит лучше. Все зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб – приводят слова Петржелы «Известия».