Мальчик Прохор с прической в стиле Ибрагимовича: Дзюба крутой, руку мне пожал Сборная России пригласила к себе в гости мальчика с прической Ибрагимовича.

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Мальчик из Сосновоборвска Прохор Ильиных, который стал известен после того, как его пытались выгнать из школы за прическу в стиле Златана Ибрагимовича, поделился впечатлениями от встречи со сборной России.

«(Артем) Дзюба крутой, – приводит слова Прохора официальный сайт телеканала «360°». – Руку мне пожал. Не задумывался даже, что будет такой шанс. Не знал, что это будет вообще. (Станислава) Черчесова видел. Они мои кумиры».

Напомним, из-за собранного хвостика на затылке у Прохора родителей мальчика вызывали к директору школы Сосновоборска (Красноярский край) и предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение.