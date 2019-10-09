«Барселоне» нужно заработать на трансферах 124 млн евро, чтобы сохранить финансовую стабильность Кандидатами на продажу являются Коутиньо и Ракитич.

«Барселона» должна заработать 124 миллиона евро на продажах игроков до 30 июня 2020 года, когда завершится финансовый год, сообщает ESPN. В противном случае финансовая стабильность клуба может оказаться под угрозой, из-за чего члены клуба могут инициировать смену руководства.

Главными кандидатами на продажу называются полузащитники Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич. 27-летний бразилец проводит сезон в аренде в «Баварии», которая имеет опцию о выкупе трансфера за 120 миллионов евро. А 31-летний хорват перестал попадать в стартовый состав команды, хотя часто выходит на замену. И если ситуация не поменяется, не исключено, что Ракитич попросит о трансфере уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 2023 года, а Ракитич может стать свободным агентом летом 2021 года.