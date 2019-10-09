Златан Ибрагимович: Кто-то выигрывает титулы, кому-то посвящают памятники, а у меня есть и то, и дру - Советский спорт
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09 октября 2019 10:59ФутболЛипкин Антон

Златан Ибрагимович: Кто-то выигрывает титулы, кому-то посвящают памятники, а у меня есть и то, и дру

В Мальме открыли статую шведа.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался об открытии своей статуи в Мальме.

«Я очень счастлив и горжусь этим, – приводит Sky Sport Italia слова 38-летнего шведа. – Это кажется нереальным, но это так. Я кое-чего добился в карьере. Это значит, что я навсегда оставил след после себя, и это самое замечательное.

Есть игроки, которые выигрывают трофеи, есть те, которым ставят памятники. А у меня есть и трофеи, и памятники».

Отметим, что вылитый из бронзы памятник весит 500 кг. Высота скульптуры – 2,7 метра.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 30 голов в 29 матчах регулярного чемпионата.

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