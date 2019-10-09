Златан Ибрагимович: Не вижу для себя проблем при возвращении в Италию Швед выступал в серии A за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в серию A.

«Если я приеду в Италию, то не вижу для себя проблем, – приводит Sky Sport Italia слова 38-летнего шведа. – Я играю лучше, чем те, кто там выступает сейчас.

У «Ювентуса» все складывается замечательно. Это символ итальянского футбола, как и игроки команды. «Интер» играет здорово под руководством замечательного тренера (Антонио Конте), они стараются изо всех сил.

Другие команды пытаются что-то сделать, но они еще не вышли на уровень «Ювентуса», к которому ближе всего «Интер». Мне очень жаль «Милан». Он должен быть топ-клубом по результатам и инвестициям. В его составе должны быть лучшие игроки мира».

Напомним, Ибрагимович выступал в Италии за «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009) и «Милан» (2010-2012). Он является четырехкратным чемпионом страны (2007-2009, 2011).