«Манчестер Юнайтед» рассматривает Нагельсманна в качестве преемника Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» видит Юлиана Нагельсманна из «РБ Лейпциг» следующим главным тренером команды, сообщает The Daily Mail. Работа 32-летнего немца впечатлила боссов манкунианцев, и они уже приступили к сбору информации о молодом специалисте.
В феврале 2016 года Нагельсманн, которому на тот момент было 28 лет, возглавил «Хоффенхайм», став самым молодым главным тренером в истории бундеслиги. Под его руководством команда сначала избежала вылета, а на следующий сезон заняла четвертое место и отобралась в Лигу чемпионов. В июне 2019 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в премьер-лиге за последние 30 лет. После восьми туров команда набрала девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Не исключено, что главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку уже после следующего матча с «Ливерпулем», который состоится 20 октября на «Олд Траффорд».
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