«Манчестер Юнайтед» рассматривает Нагельсманна в качестве преемника Сульшера - Советский спорт
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09 октября 2019 12:29ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Нагельсманна в качестве преемника Сульшера

Немец может сменить норвежца на посту главного тренера манкунианцев.

Руководство «Манчестер Юнайтед» видит Юлиана Нагельсманна из «РБ Лейпциг» следующим главным тренером команды, сообщает The Daily Mail. Работа 32-летнего немца впечатлила боссов манкунианцев, и они уже приступили к сбору информации о молодом специалисте.

В феврале 2016 года Нагельсманн, которому на тот момент было 28 лет, возглавил «Хоффенхайм», став самым молодым главным тренером в истории бундеслиги. Под его руководством команда сначала избежала вылета, а на следующий сезон заняла четвертое место и отобралась в Лигу чемпионов. В июне 2019 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в премьер-лиге за последние 30 лет. После восьми туров команда набрала девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Не исключено, что главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку уже после следующего матча с «Ливерпулем», который состоится 20 октября на «Олд Траффорд».

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