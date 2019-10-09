Лионель Месси: Когда возникли проблемы с налоговой, думал об уходе из «Барселоны» В 2013-2014 годах аргентинец мог перейти в другой клуб.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что обдумывал переход в другой клуб.

«Было время, когда из-за ряда обстоятельств я чувствовал себя вымотанным, – приводит AS слова 32-летнего аргентинца. – Это было в 2013-2014 годах, когда у меня возникли проблемы с налоговой службой. Мне и моей семьей пришлось очень трудно. Многие люди просто не знают, что тогда происходило. Что-то слышали и передавали, пресса тоже в этом помогала.

Тогда у меня была мысль об уходе из «Барселоны». Не то, чтобы я хотел уйти именно из «Барселоны», я хотел покинуть Испанию. Мне казалось, что со мной плохо поступают, и мне не хотелось больше здесь оставаться. У меня не было никаких официальных предложений, потому что все знают о моем желании играть за «Барсу». Но эта ситуация перевешивала мое отношение к клубу».

Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2004 года.