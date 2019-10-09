«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды Пиоли сменил Джампаоло, под руководством которого команда проиграла четыре матча из семи.

Новым главным тренером «Милана» официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с «россонери» двухлетний контракт.

Во вторник «Милан» объявил об отставке Марко Джампаоло, под руководством которого команда проиграла четыре матча в семи турах серии A.

Предыдущим местом работы Пиоли была «Фиорентина», из которой он был уволен в апреле 2019 года.

Ранее Пиоли тренировал «Салернитану», «Модену», «Парму», «Гроссето», «Пьяченцу», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонью», «Лацио» и «Интер».

В первом после международной паузы матче 20 октября «Милан» сыграет дома с «Лечче».