«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды - Советский спорт
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09 октября 2019 13:14ФутболЛипкин Антон

«Милан» назначил Пиоли главным тренером команды

Пиоли сменил Джампаоло, под руководством которого команда проиграла четыре матча из семи.

Новым главным тренером «Милана» официально назначен Стефано Пиоли, сообщает официальный сайт клуба. 53-летний специалист подписал с «россонери» двухлетний контракт.

Во вторник «Милан» объявил об отставке Марко Джампаоло, под руководством которого команда проиграла четыре матча в семи турах серии A.

Предыдущим местом работы Пиоли была «Фиорентина», из которой он был уволен в апреле 2019 года.

Ранее Пиоли тренировал «Салернитану», «Модену», «Парму», «Гроссето», «Пьяченцу», «Сассуоло», «Кьево», «Палермо», «Болонью», «Лацио» и «Интер».

В первом после международной паузы матче 20 октября «Милан» сыграет дома с «Лечче».

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