«Лион» контактировал с Сампаоли Аргентинец может возглавить соперника «Зенита» по Лиге чемпионов.

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«Лион» рассматривает аргентинца Хорхе Сампаоли в качестве кандидата на пост главного тренера команды после отставки бразильца Силвиньо, сообщает Goal.com.

Сразу после решения об увольнении Силвиньо спортивный директор «ткачей» Жуниньо Пернамбукано связался с 59-летним Сампаоли, который сейчас работает с «Сантосом».

Напомним, аргентинец работал в Европе только в одном сезоне – 2016/2017, когда возглавлял «Севилью». После этого он принял приглашение стать главным тренером сборной Аргентины, а в декабре 2018 года подписал двухлетний контракт с «Сантосом».

После девяти туров лиги 1 «Лион» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Добавим, что «Лион» – соперник «Зенита» по группе G Лиги чемпионов.