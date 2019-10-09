Лионель Месси: Думал, что если Неймар не перейдет в «Барселону», то окажется в «Реале» В итоге бразилец остался в «ПСЖ».

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о возможном переходе его бывшего партнера по клубу Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Реал».

«Если честно, я думал, что если он не перейдет к нам, то окажется в Мадриде, – приводит RAC1 слова 32-летнего аргентинца. – Мне казалось, что он действительно хочет уйти из «ПСЖ», сменить обстановку, а (президент «Реала») Флорентино (Перес) что-то предпримет, чтобы его заполучить».

Напомним, Неймар рассчитывал покинуть «ПСЖ» минувшим летом и вернуться в «Барселону», однако трансфер не состоялся. Бразилец выступал за «Барселону» в 2013-2017 годах.