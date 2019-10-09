Моуринью может возглавить «Тоттенхэм» - Советский спорт
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09 октября 2019 15:12ФутболЛипкин Антон

Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»

Португалец следит за ситуацией в лондонском клубе.

Португалец Жозе Моуринью может стать новым главным тренером «Тоттенхэма», сменив аргентинца Маурисио Почеттино, сообщает The Daily Mail.

56-летний специалист следит за ситуацией в клубе, который занимает девятое место после восьми туров в премьер-лиге. Кроме того, «шпоры» вылетели из Кубка лиги, а в Лиге чемпионов набрали одно очко в двух матчах, в одном из которых крупно проиграли дома «Баварии» (2:7).

Напомним, Моуринью остается без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года. Ранее он дважды работал в Англии с «Челси».

За время своего отдыха Моуринью отклонил предложения «Бенфики» и «Гуанчжоу Эвергранд».

Добавим, что Почеттино работает с «Тоттенхэмом» с 2014 года.

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