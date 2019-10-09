Лионель Месси: Ложь, что я был против перехода Гризманна, у меня никогда не было с ним проблем - Советский спорт
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09 октября 2019 17:31Футбол

Лионель Месси: Ложь, что я был против перехода Гризманна, у меня никогда не было с ним проблем

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что у него не было проблем с переходом французского нападающего Антуана Гризманна.

- Это ложь, что я не хотел, чтобы Гризманн перешел в «Барселону». Еще в первый год, когда он хотел приехать, я помню заявления, которые сделал. Тогда я сказал, что он один из лучших, и лучшие всегда приветствуются для победного проекта, который мы все хотим видеть в «Барселоне». А Гризманн - один из лучших, и у меня никогда не было с ним проблем, наоборот, - приводит слова, - приводит слова Месси Daily Mail со ссылкой на RAC 1.

Ранее сообщалось, что Месси обвинил руководство каталонской команды в том, что вместо того, чтобы оформить переход Неймара, который хотел вернуться в «Барселону» минувшим летом, клуб подписал французского нападающего «Атлетико».

По информации издания Le10Sport, если отношения между Месси и Гризманном не улучшатся в ближайшие месяцы, «Барселона» вполне может принять решение об обмене француза на Неймара.

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