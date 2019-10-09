«Барселона» не отпустила Фати на чемпионат мира в Бразилию Испания огласила состав для участия на чемпионате мира U17 в Бразилии.

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В списке из 21 футболиста отсутствует нападающий «Барселоны» Ансу Фати, который недавно ради этого турнира получил испанское гражданство.

Каталонцы не отпустили юниора в Бразилию, так как рассчитывают на него в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету 16-летнего форварда два гола и один пас в шести матчах за «Барсу» во всех турнирах.

Чемпионат мира U17 пройдет с 26 октября по 17 ноября.