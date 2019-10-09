Иван Ракитич: Мне нужно играть, а не просто наслаждаться прогулками по городу и пляжу Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сообщил, что покинет каталонский клуб, если его игровое время не увеличиться в ближайшее время.

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- Не знаю, что сейчас происходит. Это тяжело, потому что я хочу играть, а не просто быть частью команды. Я сделаю все возможное, чтобы изменить свою ситуацию. У меня осталось два года, и нет лучшего места для игры, чем «Барселона», лучший клуб в мире, но мне нужно играть, а не просто наслаждаться прогулками по городу и пляжу.



Я общался с людьми в клубе, все знают, что у меня есть другие варианты, но хочу продолжать сражаться, чтобы команда увидела, что я готов выйти на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за любовь, которую они проявили ко мне на этих выходных, но если ничего не изменится, нам придется сесть и снова поговорить о моей ситуации, - приводит слова Ракитича Goal.com.

Отметим, что в текущем сезоне 31-летний хорват пять раз появлялся на поле в составе «Барселоны», проведя на поле в общей сложности 186 минут.

Напомним, что Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2014 года за 18 миллионов евро. С тех пор хорватский полузащитник 274 матча за каталонскую команду, записав на свой счет 34 забитых мяча и 37 голевых передач.

Действующий контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 35 миллионов евро.