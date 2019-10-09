Экс-игрок сборной Украины: Я бы не критиковал украинцев в чемпионате России Экс-игрок сборной Украины и главный тренер «Николаева» Сергей Шищенко не считает правильной критику в адрес своих соотечественников, играющих в российских клубах.

Сам Шищенко известен по выступлениям за «Балтику».

– Когда я играл в России, но это было очень давно, только хорошее могу вспомнить о том, что было в моей карьере во время выступлений там. Сейчас каждый выбирает свое, что он хочет в жизни, куда он хочет идти, как он хочет развиваться – здесь или в России. Я бы их так не критиковал, абсолютно. Потому что они живут тем, что занимаются любимым делом, они играют в футбол, они не лезут в политику, они плохого людям ничего не делают. Я считаю, что многие наши политики сделали намного хуже, чем игроки, которые ушли в Россию, – сказал Шищенко в интервью ютуб-каналу Stargorod Sport.

Сейчас в чемпионате России выступают украинцы Олег Данченко («Рубин»), Денис Дедечко («Тамбов»), Денис Кулаков («Урал»), Иван Ордец («Динамо») и Ярослав Ракицкий («Зенит»). Этих футболистов не вызывают в сборную Украины по политическим причинам.