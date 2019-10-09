«Аякс» получит 750 билетов на матч с «Челси» Лондонская полиция не готова принять 3000 фанатов «Аякса», которые хотят приехать на матч четвертого тура Лиги чемпионов против «Челси».

Загрузка... В итоге амстердамский клуб получит лишь 750 билетов, сообщает voetbalprimeur.nl. Напомним, что в 2019 году «Челси» дважды выступал против невысоких билетных квот на финал Лиги Европы и на матч за Суперкубок УЕФА. Матч «Челси» – «Аякс» пройдет 5 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж», который вмещает 41 631 зрителя.