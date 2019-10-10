Сергей Балахнин: Россия способна спокойно обыгрывать Шотландию Сергей Балахнин, бывший помощник Леонида Слуцкого в тренерском штабе сборной России, считает, что сборная России обыграет Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020.

Игра состоится 10 октября в «Лужниках»

– Конечно, у британцев есть определенные резервы, чтобы сыграть лучше, но я не ожидаю, что в Москву приедет совершенно другая команда. В выездном матче сборная России показала, что способна играть с Шотландией и спокойно обыгрывать эту команду, – приводят слова Балахнина «Известия».