Сергей Балахнин: Россия способна спокойно обыгрывать Шотландию

Игра состоится 10 октября в «Лужниках»
– Конечно, у британцев есть определенные резервы, чтобы сыграть лучше, но я не ожидаю, что в Москву приедет совершенно другая команда. В выездном матче сборная России показала, что способна играть с Шотландией и спокойно обыгрывать эту команду, – приводят слова Балахнина «Известия».
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