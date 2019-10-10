Александр Мостовой: Вряд ли Соболеву и Чистякову дадут шанс Экс-нападающий «Сельты» Александр Мостовой считает, что в матче отборочного турнира Евро-2020 не будет экспериментов.

Ранее в сборную вызвали форвард «Крыльев» Александра Соболева и защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

– Новички однозначно заслужили место в сборной. Ребята хорошо проявили себя в этом сезоне и получили приглашение – так и должно быть. Однако вряд ли им дадут шанс выйти на поле уже в ближайших матчах. Все-таки этот сбор для Соболева и Чистякова больше ознакомительный. У сборной есть основной состав, и сейчас нет смысла что-то кардинально менять, – цитируют Мостового «Известия».