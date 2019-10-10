УЕФА не планирует перестать разводить Россию и Украину при жеребьевках Спорт не вне политики.

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что российские и украинские команды продолжат иметь взаимный иммунитет при жеребьевке турниров. Напомним, что с 2014 года власти Украины и России находятся в конфликте.

– Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять его, – сказал Чеферин в интервью «РИА Новости».