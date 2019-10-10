Сборная поможет забыть 1-7 ЦСКА и «Краснодара», крушение «Спартака» и «Динамо»

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Российский футбол к октябрю 2019-го угодил в глубокий поток негатива. Еврокубки и кавардак в игре участников Лиги Европы- только видимая часть айсберга.

Никогда не считал клубы ответственным за показ уровня футбола в стране. Вспомните, как играла сборная Англии в годы доминирования клубов-грандов на европейской арене? Но спор о том, что больше отражает уровень футбола - они или сборная, - не утихнет в футболе никогда.

РЕШАЮЩИЙ ШАГ

Я не сомневаюсь в том, что Станислав Черчесов и сборная России решат задачу выхода на ЧЕ-2020. Ни секунды. Понимаю, что тренер просто обязан на пресс-конференциях говорить о “продолжающемся турнире” и сохранять чувство ответственности и опасности у своих игроков. Но это - слова.

Дела будут вечером. И потом еще 13-го. При всем уважении к Шотландии и Кипру - я не вижу сейчас сценария, при котором сборная России не выйдет на Евро. Разве, что проиграв обе встречи? Но это из “отдела фантастики”.

Хотя у любителей поиска всяких совпадений - есть плодородное поле для теорий. Со сборной России всякий раз что-то приключается в ***9-м году. 20 лет назад случился “гол имени Филимонова”, о чем уже написали абсолютно все. 10 лет назад - Марибор, окончивший карьеру в сборной Гуса Хиддинка.

Но не только конкретный футбольный результат важен сегодня вечером. Говоря объективно - нам попалась очень слабая группа. Как и на ЧМ-2018, кстати. Да, Бельгия стоит особняком (как и тогда Уругвай). Но остальные? Кипр, Казахстан и Сан-Марино никогда не отбирались в финальные части ЧМ и ЧЕ. Шотландия делала это более 20 лет назад (ЧМ-1998).

Есть работа, которую нужно хорошо сделать. И пока - она хорошо и делается.

Но есть еще один аспект. Внутренний фон. Эмоциональный. Да, у нас невероятная борьба 5-ти клубов в премьер-лиге. Да, вроде бы спокойный график “ничья на выезде, победа дома” взял в Лиге чемпионов “Зенит”. Но в остальном то? Ужас, ужас, ужас…

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Давайте сразу к конкретике, без общих слов. Сборная России представляет именно российский футбол (в отличие от многих других на континенте, и уже упоминавшейся Англии). У нас три легионера - Черышев (ни дня не игравший в футбол в России), Головин, и мало кому ведомый пока Комличенко. Два натурализованных бразильца. Гилерме играет в России 12 лет, Марио Фернандес - 7.

Сборная России представляет российский футбол - без вариантов. Можно, конечно, вспоминать, что “натурализантов” на самом деле больше (Рауш, Нойштетер и Ари) - но никто из них яркого следа в сборной не оставил.

И в чем основное отличие сборной от зашатавшихся клубов? В организации (прежде всего, это касается “Спартака” и “Динамо”). В клубах она вызывает нездоровый смех. В сборной - именно она практически идеальна (о самой игре поговорим позже). У Черчесова нет ровным счетом никаких шараханий, даже те решения, которые вызывают дискусии (помните Игоря Денисова?) он принимает решительно и четко.

Сейчас очень нужна “прививка позитива”. Момент - максимально удачный. И главное сейчас - результат. Выйдем на Евро - будем говорить о другом. Но 5 побед подряд, и разница мячей 18-4 - тоже не упали с неба. Это результат работы тренера и игроков.

СОДЕРЖАНИЕ

Хочу вернуться к тому вечеру, который подвел итог нашему противостоянию против испанских клубов. При этом “Локомотив” стоит вынести за скобки - в факте его проигрыша мадридскому “Алтетико” нет совсем ничего удивительного. А вот “Краснодар” и ЦСКА - уступили 16-й и 18-й командам Испании. Пессимистично, правда?

Так вот. В тот вечер гостями студии на “Матч-ТВ” были Андрей Талалаев (тренер “Химок”), Евгений Алдонин и Александр Бородюк. И уже ведущий начал очень жестко, а его гости просто загнали наши команды за Можай. И совершенно справедливо.

Особенно усердствовал обычно осторожный в оценках Бородюк. Александр Генрихович убрал всю политкорректность, все “общие слова”. Говорил четко, жестко и по делу.

Кто-то из игроков ЦСКА в послематчевом интервью посетовал на усталость. Бородюк изменился в лице. “От чего вы устали? Сыграно же только 11 туров!”.

Досталось и тактике российских команд. За привычку играть в основном “в раскачку”, двигая мяч с фланга на фланг, без конкретных обострений. На фоне “Эспаньола” это и впрямь бросалось в глаза.

Сборная России сейчас уже мало имеет общего с командой, которая играла на ЧМ-2018. Но хотя бы в противостояниях с теми, кто слабее нее - она именно на том чемпионате вышла на новый уровень.

На всякий случай: за полтора года, предшествовавшие турниру - сборная проиграла Кот Д’Ивуару, Мексике и Австрии, мучилась с Чили и Ираном. Зато потом были Саудовская Аравия и Египет. И - нынешняя отборочная группа.

Нужно играть в футбол смелее. Агрессивнее. Время “переката” давно ушло, а тики-така нереализуема ввиду технической оснащенности наших игроков. Как в сборной, так и в клубах. “Зенит”, кстати, это понимает лучше всего - от того и нацелен на ворота, и почти всегда имеет на поле двух нападающих.

РЕВИЗИЯ

Думаю, что Черчесов совсем не забыл Лигу Наций, в которой нам досталось от шведов. Тоже, как и мы - четвертьфиналистов чемпионата мира. И Черчесов, уже имея опыт подготовки к крупному турниру, прекрасно понимает, что ему предстоит делать перед Евро. Что менять, что усиливать, что перестраивать.

Но я уже сейчас не могу представить себе его команду, “катающую мяч” в ожидании ошибки соперника. А ведь так проходит процентов 80-90 матчей нашей премьер-лиги. До смешного дошло - маленькие клубы терпеливо ждут конфуза “Спартака”. Зная, что он обязательно будет, и что это будет их шанс.

Все это стоит менять. Пока в “Спартак” еще не приехал немец Тедеско, можно обратить внимание вот на такой факт. Сейчас в премьер-лиге работают лишь два иностранных тренера - Миодраг Божович и Виктор Гончаренко. И обоих (а уж тем более Дмитрия Парфенова) лишь условно можно считать иностранцами. Божович почти всю свою карьеру провел в России - ну какой он иностранец? Примерно как Зденек Земан - чех.

Приятно, что у нас есть вера в свои кадры, но есть и обратный эффект. К нам совсем не дует свежий воздух из-за рубежа. Нет процесса взаимобогащения, обмена опытом. Все-таки такие тренеры как Адвокат, Спалетти, Виллаш-Боаш, Каррера - или кое-что дали нашему футболу, или, хотя бы, заставили призадуматься. Сейчас ничего такого не и в помине.

И не надо говорить о том, что “обмен опытом” могут осуществлять игроки. Ну кому и какой опыт может передать Максимилиан Филипп? Опыт вытирания штанами лавки дортмундской “Боруссии”? Так он уже и здесь на лавке…

Удивительно, но начавшийся сезон буквально взорвал трансферные бюджеты наших клубов. Вот только по-настоящему удачных приобретений по соотношению цена/качество - единицы.

“Динамо” явно переплатило за Филиппа, “Спартак” - за Гуса Тиля. Чех Алекс Крал - это вообще анекдот. В прошлом сезоне его за 2,5 миллиона предлагали ЦСКА. Не знаю уж, сами ли Гинер с Бабаевым смотрели видео, или ограничились выводами селекционного отдела, но ответом был категорический отказ. И тут - “Спартак”. И 12 (!) миллионов! Вторая в истории чешского футбола сумма (первая была у Росицки - 14,5). За игрока, который пока в проведенных матчах через раз попадает по мячу, и имеет немыслимый процент брака.

Я был на матче “Спартака” в Краснодаре. Не могу привести здесь комментарии болельщиков москвичей в адрес чеха - по соображениям соблюдения законов РФ.

САМООБМАН

Одно из самых опасных прегрешений в футболе. От него не застрахованы даже гранды - сборная Германии жестко просчиталась с самооценкой перед ЧМ-2018, и толком не придет в себя до сих пор.

Мне кажется, тяжелые периоды перед чемпионатом мира - сбросили всякую пелену с Черчесова. А уж он постарался донести это (в яркой, краткой и доступной форме, как умеет) - игрокам. Помню, как мы ехали на ЧЕ-2016 и ЧМ-2014 - и в том, и в другом случае ожидания были зашкаливающими. Корея, Алжир, Уэльс, Словакия? Да кто это такие?!

Что уж говорить о ЧЕ-2012, накануне которого сборная разнесла в контрольном матче Италию (3:0), а Сергей Фурсенко, тогдашний президент РФС, заявил что “это только начало!”. Начало и было. Для Италии. Для нас - начало конца.

В клубах тоже происходят подобные вещи. Не может ЦСКА никак забыть, что дважды в прошлом сезоне обыграл “Реал”. Даже несмотря на то, что ценность этой победы - ноль. “Краснодар” тоже много чего помнит. И только “Локомотив”, и отчасти “Зенит” - зализав европейские раны, подошли к новому континентальному сезону более-менее собранно.

Сборную тоже в какой-то момент понесло на облака. От разговоров о победе над Испанией.

Давайте определимся - никакой победы над Испанией не было. Была ничья. И выигранная серия пенальти. И поражения от Хорватии, кстати, не было - была проигранная серия. Ибо то время, что команды именно играли в футбол - закончилось вничью.

В футболе нет никаких “вчерашних” достижений, на которых можно почивать. Думаете, “Ливерпуль” все еще носится с Лигой чемпионов и Суперкубком Европы? Вчера - это вчера. Каждый день ставит новые задачи.

И мне хочется, чтобы сборная снова показала - она может их решать. Может как следует подготовиться к крупному турниру. Который по среднему уровню - намного выше чемпионата мира. На нем уже не будет команд из стран, где трава является диковинкой. Все будут считать, что у них есть шансы, ЧЕ-2016 это подтвердил.

Мне хочется, чтобы этот настрой передался клубам. Забудьте, что было вчера. У вас есть только сегодня и завтра. И готовьтесь, вам, в отличие от сборной - не играть финальных турниров раз в два года. А то потом начинаются поиски оправданий. То про “Викторию” из Пльзени ЦСКА рассказывает, то про “Лудогорец”.

РЕЗЮМЕ

Я не жду разгрома Шотландии - это довольно неприятная и кусачая команда. Она не может быть опасной на дистанции длинного турнира - не хватает класса. Собственно, в этот раз шотландцы приземлились с самого начала (0:3 в Казахстане). Но в отдельно игре они могут зацепить кого угодно.

Я жду профессиональной работы. И не только от сборной.

“Спартак” и “Динамо” до сих пор без тренеров. И, в общем-то, из обоих клубов - звенящая тишина, показывающая их замешательство, и непонимание того, что делать дальше. Ну вот приедет Тедеско, и что волшебным образом изменится?

Весь тренерский опыт итальяно-немца (Тедеско - переводится с итальянского как “немец”) - спасение Ауэ во второй бундеслиге, да полтора сезона в “Шальке”. Где у него было всего 44% побед. Можно без конца вспоминать, что он отыгрался с 0:4 в “Рурском дерби” с “Боруссией” - но в этом же участвовали две стороны, правда? Что делала вторая?

“Динамо” еще дальше от решения вопроса. Уже рассматривается (хотя бы в прессе) Валерий Газзаев. Кандидатура достойная, но говорит это только о том, что в клубе царит полное непонимание как текущих процессов, так и предстоящих.

“Краснодару” и ЦСКА чуть проще - они все же среди лидеров чемпионата. Но тоже осекаются больно и жестко. Вслед за “Эспаньолом”, например, случился “Ростов” - и неизвестно, в каком из матчей у ЦСКА было больше шансов на хороший исход. “Краснодар” вылетел из Кубка России, чего, по словам своего же тренера Мурада Мусаева, делать никак не собирался, а с учетом сетки - вообще подумывал о том, чтобы его выиграть.

Футбол вообще довольно сильно похож на сражение. Не случайно масса терминов и выражений перекочевали в него. “В бою температуру не меряют” - весьма популярно, например.

В принципе, это достойно того, чтобы быть начертанным над входом на каждую тренировочную базу. Чтобы не забывали игроки, что на поле всегда появляются 11 футболистов, у которых 22 ноги и 11 голов. И что чем более ты выглядишь фаворитом - тем более опасен твой статус. Возможным фиаско.

Пора перестать коллекционировать провалы. Пора начать играть в футбол, а не заниматься спортивной ходьбой с мячом! “Брага”, “Лудогорец”, “Базель”, испанские аутсайдеры, разве мало примеров?

Вперед, сборная России!