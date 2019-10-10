Агент Малкома сообщил, что игрок в больнице (фото) 22-летний футболист продолжает восстановление от травмы сухожилия.

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Нападающий «Зенита» Малком оказался в больнице, о чем сообщил его агент Луис Фернандо Гарсия, который опубликовал соответствующую запись в соцсети.

«Выздоравливай быстрее. Ты топ-человек и топ-игрок. Храни тебя бог», – написал агент, выложив следующее фото.

«Зенит» купил игрока у «Барселоны». Его трансфер состоялся минувшим летом и обошелся клубу в 40 млн евро. На данный момент он провел за российский клуб два матча.