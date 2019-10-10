Малком перенес операцию и не сыграет до зимней паузы Бразилец будет восстанавливаться в Санкт-Петербурге.

Загрузка...

Полузащитник «Зенита» Малком пропустит оставшуюся часть первой половины сезона и вернется в строй после зимней паузы в чемпионате, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний бразилец после перехода в «Зенит» из «Барселоны» провел два матча: в августе он выходил на замену в играх с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0). Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщал, что у игрока повреждение бедра.

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока.

Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе», – говорится в сообщении на официальном сайте чемпионов России.

Добавим, что трансфер Малкома обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро.