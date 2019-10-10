Лионель Месси: Гол в ворота «МЮ» в финале Лиги чемпионов в Риме – лучший в моей карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал лучший, по его мнению, гол в своей карьере.
«Гол головой в Риме в финале Лиги чемпионов – это лучший гол», – сказал 32-летний аргентинец.
Напомним, в сезоне-2008/2009 «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Счет в том матче на десятой минуте открыл камерунец Самюэль Это’о, а на 70-й минуте Месси забил второй гол с передачи полузащитника Хави.
Для Месси эта победа в Лиге чемпионов стала второй. До этого он выиграл турнир в 2006 году, хотя тогда он не выходил на поле в финальном матче с «Арсеналом» (2:1).
Добавим, что Месси забивал еще в одном финале Лиги чемпионов – в 2011 году также в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:1).
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