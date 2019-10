Лионель Месси: Гол в ворота «МЮ» в финале Лиги чемпионов в Риме – лучший в моей карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал лучший, по его мнению, гол в своей карьере.

«Гол головой в Риме в финале Лиги чемпионов – это лучший гол», – сказал 32-летний аргентинец.

🗣Leo #Messi: «The header I scored in Rome in the Champions League final was my best goal.»

