Лионель Месси: Гол в ворота «МЮ» в финале Лиги чемпионов в Риме – лучший в моей карьере Аргентинец забил головой после передачи Хави.

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал лучший, по его мнению, гол в своей карьере.

«Гол головой в Риме в финале Лиги чемпионов – это лучший гол», – сказал 32-летний аргентинец.

🗣Leo #Messi: «The header I scored in Rome in the Champions League final was my best goal.»

Do you agree?

📹 See all his goals and decide!👇https://t.co/cNxsD0A8Oh pic.twitter.com/3anCGroide — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2019

Напомним, в сезоне-2008/2009 «Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Счет в том матче на десятой минуте открыл камерунец Самюэль Это’о, а на 70-й минуте Месси забил второй гол с передачи полузащитника Хави.

Для Месси эта победа в Лиге чемпионов стала второй. До этого он выиграл турнир в 2006 году, хотя тогда он не выходил на поле в финальном матче с «Арсеналом» (2:1).

Добавим, что Месси забивал еще в одном финале Лиги чемпионов – в 2011 году также в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:1).