«Динамо» проведет контрольный матч с командой Сычева «Динамо» примет «Пюник» на базе в Новгорске.

«Динамо» объявило в официальном твиттере о проведении контрольного матча с «Пюником». Игра пройдет 13 октября на базе в Новогорске и пройдет в закрытом режиме.

Паузу на матчи национальных сборных заполним контрольной игрой 🆚 @FC_Pyunik. Встреча состоится в воскресенье, 1⃣3⃣ октября, в 1⃣6⃣:0⃣0⃣ на УТБ ВТБ «Новогорск-Динамо» и пройдёт в закрытом режиме.#ДинамоМосква #твоякоманДа #ДинамоПюник pic.twitter.com/BK3aDWM1tS — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 10, 2019

Напомним, после заключительного матча перед международной паузой с «Оренбургом» (0:2) главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов ушел в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кирилл Новиков, который до этого возглавлял молодежную команду.

Добавим, что «Пюник» тренирует Александр Тарханов, а за команду выступает нападающий Дмитрий Сычев. После десяти туров чемпионата Армении «Пюник» занимает седьмое место.