Александр Медведев: Когда ситуация с Малкомом прояснится, дадим более точные сроки восстановления

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о травме полузащитника Малкома, который выбыл до зимней паузы.
«Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки».
Напомним, 22-летний бразилец после перехода в «Зенит» из «Барселоны» провел два матча: в августе он выходил на замену в играх с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0). Трансфер Малкома обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро.
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