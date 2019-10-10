Александр Медведев: Когда ситуация с Малкомом прояснится, дадим более точные сроки восстановления - Советский спорт
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10 октября 2019 13:19ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: Когда ситуация с Малкомом прояснится, дадим более точные сроки восстановления

Бразилец не сыграет до зимней паузы.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о травме полузащитника Малкома, который выбыл до зимней паузы.

«Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки».

Напомним, 22-летний бразилец после перехода в «Зенит» из «Барселоны» провел два матча: в августе он выходил на замену в играх с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0). Трансфер Малкома обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро.

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