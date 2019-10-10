Лионель Месси: Поражение от «Ливерпуля» было нашей виной, это не вопрос к Вальверде «Барселона» проиграла «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о главном тренере команды Эрнесто Вальверде, которого обвиняли в поражении от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона.

«Поражение от «Ливерпуля» было нашей виной, – приводит AS слова 32-летнего аргентинца. – Этого не должно было быть, поскольку то же самое было в игре с «Ромой». Мы оказались скованы и вспомнили Рим. Тут нет вопросов к тренеру.

Клуб решил, что Вальверде остается. Это меня обрадовало и успокоило. Мы поддерживаем тренера и любим его. И если придет другой, мы также будем с ним. Чтобы добиваться целей, нам всем нужно быть вместе».

Напомним, Вальверде тренирует «Барселону» с 2017 года. Он дважды приводил команду к чемпионству (2018, 2019) и по разу выигрывал вместе с ней Кубок и Суперкубок Испании (2018).