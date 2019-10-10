Неймар: Буду защищать клуб зубами и когтями и выкладываться на 100 процентов Бразилец остался в «ПСЖ» по итогам летнего трансферного окна.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о настрое выкладываться ради клуба и сборной Бразилии.

«Я счастлив в сборной и клубе, – приводит RMC Sport слова 27-летнего бразильца. – Все знают, что произошло во время трансферного окна и о моем желании уйти. Об этом все уже рассказано.

Сейчас я чувствую себя счастливым и спокойным. Доволен своей формой. Буду защищать клуб зубами и когтями и выкладываться на 100 процентов, чтобы мы добивались успеха».

Напомним, во время летнего трансферного окна Неймар мог вернуться в «Барселону», но клубы не договорились о трансфере. После этого нападающий провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре гола.