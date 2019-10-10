Неймар: Буду защищать клуб зубами и когтями и выкладываться на 100 процентов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о настрое выкладываться ради клуба и сборной Бразилии.
«Я счастлив в сборной и клубе, – приводит RMC Sport слова 27-летнего бразильца. – Все знают, что произошло во время трансферного окна и о моем желании уйти. Об этом все уже рассказано.
Сейчас я чувствую себя счастливым и спокойным. Доволен своей формой. Буду защищать клуб зубами и когтями и выкладываться на 100 процентов, чтобы мы добивались успеха».
Напомним, во время летнего трансферного окна Неймар мог вернуться в «Барселону», но клубы не договорились о трансфере. После этого нападающий провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре гола.
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Россия выйдет на Евро-2020, Дзюба опередит Павлюченко, а Рамос войдет в историю Самое интересное, что нас ожидает в октябрьских матчах сборных в квалификации к Евро – 2020. 10.10.2019 14:06 Футбол Зибрак Артем Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай Чемпион сыграл в честь Михайлова. ЦСКА разобрался с «Амуром» Московские армейцы продолжают борьбу за лидерство в Западной конференции и чемпионате. 08.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев От Романцева до Мусаева. Самые успешные тренеры в РПЛ до 40 лет В ожидании назначения 34-летнего Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака» вспоминаем самых успешных тренеров в истории чемпионатов России, добившихся успеха до наступления 40-летнего возраста. 09.10.2019 17:52 Футбол Зибрак Артем Стив Кларк: Мне понравились слова Дзюбы о нашей сборной Накануне матча сборных России и Шотландии в рамках отборочного турнира к
Евро-2020 главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк и вратарь Дэвид Маршалл поделились ожиданиями от предстоящей игры. 09.10.2019 22:22 Футбол Григорьевская Юлия