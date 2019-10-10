Серб Йованович назначен на матч Кипр – Россия Игра пройдет 13 октября в Никосии.

Сербский арбитр Срджан Йованович назначен на матч восьмого тура отборочного турнира Евро-2020 Кипр – Россия, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летнему Йовановичу будут помогать ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович, а также четвертый арбитр Новак Симович.

Отметим, что в августе Йованович обслуживал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном» (2:1) на «Открытие Арене».

Кроме того, в 2016 году Йованович работал на матче «Ростова» в Юношеской лиге УЕФА с «Атлетико» (1:3).

Напомним, матч Кипр – Россия пройдет на стадионе GSP в Никосии. Начало – 19:00 (мск).