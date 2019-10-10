Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020 Первый матч турнира пройдет 12 июня в Риме.

Президент УЕФА Александер Чеферин пригласил президента России Владимира Путина на церемонию открытия Евро-2020 в Рим, сообщает ТАСС.

«Мы приглашаем всех президентов, – приводит ТАСС слова словенца. – Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь».

«Я постараюсь», – ответил Путин.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Первый матч турнира пройдет 12 июня в Риме.