Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин пригласил президента России Владимира Путина на церемонию открытия Евро-2020 в Рим, сообщает ТАСС.
«Мы приглашаем всех президентов, – приводит ТАСС слова словенца. – Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь».
«Я постараюсь», – ответил Путин.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.
Первый матч турнира пройдет 12 июня в Риме.