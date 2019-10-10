Александер Чеферин: С 2004 года российский футбол получил от УЕФА около 800 млн евро Президент УЕФА принимает участие в форуме «Россия – спортивная держава».

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как организация помогает российскому футболу.

«За четырехлетний цикл, с 2016 по 2020 год, доход УЕФА составил 30 миллиардов евро, – приводит Р-Спорт» слова словенца. – Но важны не цифры, важно делиться и развивать спорт.

Поэтому мы распределяем между национальными федерациями около 85% всех наших доходов. К примеру, российский футбол с 2004 года получил около 800 миллионов евро от УЕФА».

Чеферин принимает участие в форуме «Россия – спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.

Напомним, в 2020 году Санкт-Петербург станет одним из 12 европейских городов, которые примут матчи финальной части чемпионата Европы. А в 2021 году также в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.