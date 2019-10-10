Валерий Кечинов: Именно Черчесов может исправить все то, что сейчас происходит со «Спартаком» Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что наставник сборной России Станислав Черчесов способен исправить все то, что сейчас происходит с красно-белыми.

- Я надеюсь, что у нас не будет проблем в сегодняшней игре. Думаю, шотландцев обыграем, потому что мы сильнее по составу и по игре. На 80% мы уже на чемпионате Европы.

В случае сегодняшнего успеха, я был бы «за» совмещение Черчесовым постов тренера сборной и «Спартака». Это тот тренер, который необходим «Спартаку» сейчас. Именно Станислав Саламович может исправить все то, что сейчас происходит со «Спартаком», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что после 12 туров чемпионата России «Спартак» набрал 14 очков и расположился на 12 месте в турнирной таблице РПЛ.