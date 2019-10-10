СМИ: Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо» - Советский спорт
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10 октября 2019 19:20Футбол

СМИ: Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»

Руководство «Динамо» определилось с основными кандидатурами на пост главного тренера команды.

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» ведет переговоры с тремя специалистами - Александром Хацкевичем, Мирча Луческу и Валерием Газзаевым.

Как отмечает издание, будущий наставник «бело-голубых» начнет работу на своем посту во время зимней паузы.

Напомним, что руководства московского клуба 8 октября исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Кирилл Новиков.

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