СМИ: Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо» Руководство «Динамо» определилось с основными кандидатурами на пост главного тренера команды.

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По информации «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» ведет переговоры с тремя специалистами - Александром Хацкевичем, Мирча Луческу и Валерием Газзаевым.

Как отмечает издание, будущий наставник «бело-голубых» начнет работу на своем посту во время зимней паузы.

Напомним, что руководства московского клуба 8 октября исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Кирилл Новиков.