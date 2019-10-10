Прокуратура требует приговорить Алонсо к 2,5 годам заключения

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Франс Пресс», Алонсо подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. По мнению прокуратуры, он недоплатил испанской казне более двух миллионов евро.
Как отмечает издание, ранее прокуратура требовала приговорить Алонсо к пяти годам, но после уплаты экс-футболистом трех миллионов евро, сторона обвинения смягчила требования.
Напомним, что Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 годы. За этой время он провел 236 матчей за испанский клуб, записав на свой счет 6 забитых мячей и 32 голевые передачи.
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