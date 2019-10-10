Брэндон Козун: Первые два периода с «Адмиралом» играли вполне неплохо, потом что-то разладилось Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун прокомментировал поражение команды в овертайме домашнего матча с «Адмиралом» (3:4).

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– Мы сделали какие-то свои мелкие ошибки. Первые два периода играли вполне неплохо, потом что-то разладилось в мелочах, может быть где-то нужно было сыграть более сосредоточенно.

Знаете, так сейчас получается – проводишь хорошо первый период, но хуже второй, или наоборот ничего не получается в первом, но все отлично во втором. Мы ищем этот баланс, чтобы играть на уровне все 60 минут, - приводит слова форварда пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что в следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с «Северсталью».